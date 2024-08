PSG : les propos peu rassurants de Luis Enrique sur la blessure de Gonçalo Ramos

Ce vendredi, le PSG s’est imposé largement en fin de rencontre sur la pelouse du Havre (1-4). Un lancement idéal pour le club de la capitale, parfois mis en difficulté par des Normands valeureux. Pour autant, les Parisiens vont devoir faire face à un terrible coup dur. En effet, touché à la cheville après un duel avec Etienne Youté Kinkoué, Gonçalo Ramos a cédé sa place peu après le quart d’heure de jeu.

Interrogé sur cette sortie inquiétante, Luis Enrique s’est voulu peu rassurant à l’issue de la rencontre au micro de DAZN : «je ne suis pas médecin mais je pense que ça a l’air assez sérieux. Je ne sais pas combien de semaines il sera absent mais c’est sérieux.» Et d’ajouter en conférence de presse : «il a subi une dure torsion de la cheville. On attend encore la confirmation du médecin mais il sera évidemment absent un certain temps. On espère que ce sera le plus court possible». Pas une bonne nouvelle pour les champions de France en titre d’autant que nos confrères de L’Equipe affirment que le joueur de 23 ans souffre d’une entorse de la cheville. Une blessure pénible qui devrait l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines…