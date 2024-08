Ligue 1 : le PSG lance sa saison par un festival offensif au Havre

Après un été garni avec l’Euro, la Copa America et même les Jeux Olympiques, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir. Sur DAZN, qui a hérité des droits du championnat sur le sol français après un long feuilleton qui continue de faire jaser, le PSG se déplaçait ainsi au stade Océane pour y affronter Le Havre. Une rencontre entre deux équipes aux destins différents l’an passé. Champion de France pour la douzième fois consécutive, le club de la capitale va devoir composer sans son meilleur joueur, Kylian Mbappé, parti du côté du Real Madrid. De son côté, le HAC, promu l’an dernier, a lutté pour son maintien et aspire à réaliser une saison bien plus concluante sous l’impulsion de Didier Digard, son nouvel entraîneur. Pourtant, rien ne s’est passé pour le club doyen dès les premières minutes. Malgré un onze remanié avec notamment le jeune Ibrahim Mbaye sur le flanc gauche de l’attaque (16 ans), le Paris Saint-Germain a démarré de la meilleure des manières. Suite à une superbe construction, Kang-In Lee a été trouvé sur le côté droit. En forme, le Sud-Coréen a enroulé pour inscrire le premier but de la saison dans l’élite (0-1, 3e). Consciencieux et sérieux en ce début de rencontre, les visiteurs ont continué de mettre la pression sur des Havrais désorientés. Et même avec la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos, le PSG a été souverain et aurait même pu doubler la mise sans la barre transversale trouvée sur la tête de Randal Kolo Muani, le remplaçant du buteur portugais (22e). Pour autant, à l’approche du dernier quart d’heure, les Normands se sont rebiffés. Alors que le but refusé d’Abdoulaye Touré (28e) pour un hors-jeu de Josué Casimir a été un premier avertissement pour le PSG, la deuxième frappe de Touré, captée par Donnarumma, aura matérialisé la révolte havraise (39e). Ainsi, grâce aussi à deux grosses parades d’Arthur Desmas dans le temps additionnel (45+1e, 45+5e), Le Havre avait encore de quoi espérer au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’espoir est définitivement revenu au stade Océane. En effet, suite à un coup franc parfaitement tiré par Christophe Opéri, Guatier Lloris a trompé Donnarumma, complétement trahi par le marquage et la défense laborieuse de sa défense sur cette action (1-1, 49e). Clairement dans un temps fort, les Hacmen ont même cru prendre l’avantage. Après une grosse occasion manquée par Randal Kolo Muani de l’autre côté, Josué Casimir a piqué le ballon sur un Yoram Zague trop tendre avant de réussir son face-à-face avec Gianluigi Donnarumma. Problème, décidément dans le collimateur des arbitres pour ses fautes évitables, Casimir a été rattrapé par la patrouille après une main qui l’a bien aidé à gratter le ballon sur Zague (54e). Ce but refusé a permis à Luis Enrique de tirer la sonnette d’alarme. Sur le terrain, ses joueurs se sont également ressaisis, comme en témoigne le missile envoyé sur la barre de Desmas par Lee Kang-In (62e). Dès lors, le technicien espagnol a décidé de tout changer en sortant l’artillerie lourde. Exit Lee, Asensio et Zague. Dembélé, Marquinhos et Barcola in. C’est comme ça qu’une rencontre peut aussi basculer. Et Le Havre peut en témoigner tant ils ont été démantelé par les entrants du PSG, à l’instar d’un Joao Neves, entré à la pause, et déjà convaincant pour sa première. Proches d’accrocher le nul, les Normands ont été rattrapés à cinq minutes de la fin par une tête meurtrière d’Ousmane Dembélé sur un centre de la recrue portugaise (1-2, 85e). Revigorés par ce but salvateur, les Parisiens se sont mis encore plus à l’abri grâce à Bradley Barcola. Trouvé sur la gauche suite à une superbe transversale de Neves, le joueur formé à l’OL a enchaîné les dribbles chaloupés avant d’enrouler une frappe imparable pour Desmas (1-3, 87e). Totalement déboussolés, les Havrais ont bu le calice jusqu’à la lie alors que Randal Kolo Muani y est allé de son but en convertissant un penalty offert par Gautier Lloris (1-4, 90e). Ainsi, parfois dans la douleur, le PSG s’est tiré du piège havrais avec brio et démarré donc cette nouvelle saison par une victoire large d’entrée (1-4). Les hommes de Luis Enrique devront faire mieux dès la semaine prochaine avec la réception de Montpellier. De son côté, un HAC valeureux devra aller chercher des points sur la pelouse de Saint-Etienne.