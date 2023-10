Juventus : probable fin de saison pour Nicolò Fagioli !

La suite après cette publicité

Énième coup dur pour la Juventus. Si le début de saison des hommes de Massimiliano Allegri est plus qu’honnête avec une place sur le podium, le tout avec 17 points en 8 journées de Serie A, il se pourrait que le reste de la campagne 2023-2024 se fasse sans Nicolò Fagioli, en plus de Paul Pogba. Empêtré dans une sale histoire de paris sportifs, l’Italien - à l’instar de Tonali et Zaniolo - s’était montré très coopératif avec la justice dans le but d’alléger au maximum sa peine. Mais celle-ci pourrait quand même être lourde…

La Gazzetta annonce en effet que Nicolò Fagioli devrait probablement manquer toute la saison en raison de son addiction aux jeux sportifs. Si le parquet fédéral fait pression pour une suspension d’un an, l’entourage du joueur turinois pensait pouvoir conclure un accord sur 7-8 mois. Dans tous les cas, difficile d’imaginer retrouver le milieu de terrain sur les pelouses dès cette saison. Une perte supplémentaire pour la Vieille Dame, pas épargnée par les affaires extra-sportives.