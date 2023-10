Juve : Nicolò Fagioli coopère avec la justice

La suite après cette publicité

L’Italie est sous le choc. Si Ivan Toney en Angleterre, a récemment été au centre d’une affaire de paris sportifs, cette fois-ci, ce sont des joueurs de la Squadra Azzura qui sont visés : Nicolo Zaniolo (Aston Villa), Sandro Tonali (Newcastle) et Nicolò Fagioli (Juventus). Ce dernier a récemment fait l’objet d’un communiqué de la Vieille Dame afin de se dédouaner de toute polémique. «Concernant ce qui a été rapporté par certains médias, la Juventus FC précise qu’à partir du moment où elle a reçu la nouvelle de l’éventuelle implication de son membre Nicolò Fagioli dans le domaine des paris, elle a immédiatement et promptement contacté le parquet fédéral de la FIGC», détaille le club piémontais. Et on apprend désormais que le milieu de terrain de 22 ans est celui qui coopère le plus dans l’enquête.

La Gazzetta affirme que Nicolò Fagioli s’est auto-dénoncé en admettant qu’il avait parié sur du football, tout en fournissant aux deux procureurs des éléments utiles pour l’enquête. Le joueur de la Juve aurait dépensé près d’un million d’euro en quelques mois et risque gros, très gros. Ce qui explique sûrement sa coopération avec les enquêteurs, là où Sandro Tonali se fait discret. Nicolo Zaniolo a lui fait savoir qu’il n’avait jamais parié sur du football, en se limitant à jouer au blackjack sur une plateforme dont il ne savait pas qu’elle était illégale. Si c’est le cas, il ne risquerait pas grand chose, voire rien du tout. Affaire à suivre…