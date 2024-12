Reims : Luka Elsner justifie la gestion de Gabriel Moscardo

Prêté par le PSG, Gabriel Moscardo a fêté sa première titularisation de la saison avec Reims par un but contre Still-Mutzig (R1, 3-1) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France. Après la rencontre, Luka Elsner est revenu sur les débuts de son protégé, affichant au passage son optimisme pour la suite.

«S’il n’est pas apparu plus tôt, c’est parce qu’il manquait de capacité à jouer plus vite, à trouver des connexions dans les petits espaces et qu’il devait retrouver un état de forme athlétique optimal. Mais il peut désormais utiliser ces bases, et sa bonne mentalité, pour faire de bonnes performances en deuxième partie de saison».