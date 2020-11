OM : André Villas-Boas a sèchement recadré ses joueurs

La suite après cette publicité

Après avoir poussé un joli coup de gueule au sortir du match perdu à Porto (3-0), André Villas-Boas avait choisi de jouer le rôle du bouclier hier après-midi face aux médias, dans le cadre de la conférence de presse programmée avant la rencontre face à Strasbourg, mettant sa responsabilité avant celle des joueurs

« Ce qui est important, c'est que l'entraîneur croit en ses joueurs, ses joueurs sont les mêmes, l'entraîneur doit faire mieux, et l'entraîneur doit prouver qu'il est au niveau. (…) Si je ne suis pas capable de le remettre au niveau de la saison dernière (il parle de Dimitri Payet, ndlr), c'est moi qui ne suis pas au niveau pour l'entraîner. » Mais en privé, AVB a très clairement haussé le ton avec ses ouailles ces dernières heures, selon l’édition du jour de L’Equipe.

AVB a haussé le ton

Un coup de gueule qui aurait été plus important que d'habitude. Le quotidien nous apprend en effet que le coach lusitanien a fait part de sa honte et du manque de respect de l’histoire du club lors de la défaite en terres portistas. Mais ce n’est pas tout. AVB a aussi rappelé à certains qu’ils étaient bien contents de toucher leur très confortable salaire. Et qu'ils étaient donc invités à rendre de bien meilleures copies.

Puis l’ex-entraîneur du Zenit a également exigé à certains joueurs étrangers de se mettre enfin à parler français, histoire de respecter encore une fois le club et ses employés. Enfin, s’il a reconnu qu’il avait aussi fait de mauvais choix, notamment en termes de rotation, AVB a demandé à ses joueurs de gagner deux des trois derniers matches de poules de Ligue des Champions. Reste maintenant à savoir si ce sera suivi d'effets.