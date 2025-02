OM : Amine Gouiri envoie un message à Ismaël Bennacer

Après la victoire de sa nouvelle équipe contre l’OL (3-2), Amine Gouiri a pris le temps de revenir sur ses débuts sous les couleurs marseillaises en conférence de presse. Interrogé sur une possible arrivée d’Ismaël Bennacer à l’OM, Amine Gouiri a réagi avec surprise : « Bennacer ? Je n’étais pas au courant, vous me l’apprenez. On verra bien, on serait ravi de l’accueillir ! »

La suite après cette publicité

L’attaquant marseillais a également évoqué les liens forts entre le club de Marseille et l’Algérie, soulignant l’ambiance particulière au Vélodrome : « j’ai revu l’ambiance de la sélection hier au stade. J’ai vu beaucoup de drapeaux algériens, ça m’a motivé. » De quoi motiver son coéquipier en sélection. Affaire à suivre.