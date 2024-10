OL - Auxerre : situation ubuesque, les Auxerrois déposent une réserve en plein match

Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais reçoit Auxerre dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Un match qui a été le témoin d’une situation absolument dingue. Après 40 minutes plutôt ennuyeuse, le match a basculé au moment d’un fait de jeu étonnant. Sur un centre dévissé de Fofana, Mikautadze suivait l’action et mettait son pied au moment où Mensah dégageait le cuir. Alors que l’arbitre aurait sifflé une sortie de but, le VAR a finalement décidé de corriger ça et de siffler un penalty qu’a réussi à transformer Mikautadze(1-0).

Un penalty qui a provoqué la colère des Auxerrois et du banc. La raison ? L’arbitre aurait sifflé 6 mètres et les 22 acteurs (sauf Mensah et Mikautadze) avaient arrêté de jouer. Devant ce scénario, le staff de l’AJA a demandé à son groupe d’arrêter le match car l’arbitre aurait donc fait reprendre le jeu avant de revenir sur l’action du pénalty ce qui n’est pas autorisé. L’entraîneur adjoint a même été exclu alors que les Auxerrois voulaient quitter la pelouse. Le club auxerrois a décidé de déposer une réserve technique en plein match pour contester la décision. Une réserve qui a retardé le penalty de plus de 15 minutes. «Le ballon sort à mon avis. L’arbitre siffle avant, on s’arrête et après il y a un contact. S’il a sifflé avant, c’est stop normalement. C’est ce que je lui ai dit, mais il sait qu’il a sifflé avant. Dommage, il n’y a rien à faire. Je ne sais pas comment ça va se passer», a déclaré Jubal au micro de DAZN.