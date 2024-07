Le duel Mbappé-Ronaldo enflamme la France, la grande annonce de Nico Williams sur son avenir

CR7 vs Mbappé, passage de témoin

Le choc des quarts de finale de l’Euro va rassembler entre deux vieux ennemis : la France et le Portugal. Ce matin, la presse portugaise évoque cette rencontre et commence gentiment à mettre la pression aux Bleus. Sur sa couverture A Bola reprend les déclarations de Nuno Mendes, le joueur du PSG, qui était en conférence de presse, hier. «Nous sommes très motivés. C’est la garantie de Nuno Mendes dans le compte à rebours avant le quart de finale contre la France», écrit le quotidien sportif. Même son de cloche pour Record qui met une autre déclaration en avant, afin de prévenir les Français sur une éventuelle séance de tirs au but. «Nuno Mendes estime que la séance de tirs au but a aidé la Seleção», écrit le média, car comme l’a expliqué Nuno Mendes, cela donne «beaucoup de confiance» à la Seleção. En revanche, en France, on se rappelle au bon souvenir de Cristiano Ronaldo, «l’ami Portugais» qui va défier l’autre star : Kylian Mbappé ! «Depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 2006, CR7 a connu des fortunes diverses face aux Bleus. Son duel à distance avec Mbappé est attendu.» Le Progrès estime de son côté que «Mbappé-Ronaldo, c’est le dernier acte. L’affrontement entre la France et le Portugal sera aussi celui entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Si les deux stars ne sont pas au sommet de leur forme, elles restent au centre du jeu avant ce qui pourrait être leur ultime confrontation, comme un passage de témoin.» Un duel qui promet des étincelles !

Nico Williams ne veut pas entendre parler de mercato

L’autre choc de ces quarts de finale de l’Euro 2024, c’est le match entre l’Espagne et l’Allemagne. Et les deux nations se chauffent déjà depuis plusieurs jours par médias interposés. Ce matin, la révélation de la Roja, Nico Williams a livré une longue interview au journal AS dans laquelle il rend un bel hommage à Toni Kroos, qu’il connait bien pour avoir régulièrement affronté le milieu de terrain allemand avec le Real Madrid. «Kroos a des yeux derrière la tête. C’est un grand passeur. La vérité est que c’est un joueur très complet. Nous allons devoir beaucoup courir dans les tâches défensives, mais l’équipe nous en remerciera», a-t-il notamment déclaré. Dans cet entretien, il a aussi évoqué son avenir, en prenant l’exemple de son frère, alors qu’il est annoncé dans les plus grands clubs européens cet été. «Mon frère est une personne très importante pour moi. Il a vécu une situation similaire à la mienne. Il a également reçu des offres extérieures à l’Athletic Bilbao, mais j’ai dit que je ne voulais rien savoir de ce qui venait de l’extérieur, des transferts ou des histoires. Ils savent comment je suis, ma personnalité, et je n’aime pas savoir parce que je me laisse facilement distraire. Je préfère me concentrer sur une chose et aller de l’avant. Parce que si une chose ou une autre vient à moi, à la fin ma tête ne fonctionne plus très bien. Mon agent, mes parents et ma famille me connaissent parfaitement et savent que je ne veux rien entendre avant la fin du Championnat d’Europe.» Le message est clair !

Le choix fort de Southgate

En Angleterre, les Three Lions tâtonnent aussi tactiquement ! Vivement critiqué depuis le début de la compétition, Gareth Southgate, le sélectionneur, va devoir changer des choses ! Et d’après le Daily Telegraph, les Anglais vont avoir «recours à trois défenseurs. Southgate envisage un changement tactique après la suspension de Guehi. Le changement est testé à l’entraînement avant le match contre la Suisse», confirme le média. Le Daily Mail va dans ce sens ce matin et rapporte que «Southgate réfléchit au passage à trois à l’arrière.» Les Three Lions pourraient donc se présenter en 3-5-2 face la Nati, samedi soir. Un choix fort de la part du sélectionneur, mais la presse locale attend encore plus des joueurs et ça Phil Foden l’a bien compris et estime que les joueurs ont leur part de responsabilité comme le reprend le Daily Mirror : «Nous partagerons les responsabilités», a déclaré le joueur de Manchester City. «Les performances ne sont pas seulement le fait du coach, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités.» Le message est passé, l’Angleterre est attendue au tournant samedi !