Brest : l’incroyable quadruplé de Kamory Doumbia

Il s’appelle Kamory Doubmia, et jusqu’à présent, il avait inscrit 5 buts en 46 matches de Ligue 1. Et ce jeune milieu offensif de 20 ans vit un rêve éveillé, puisqu’il vient de marquer 4 buts en une seule mi-temps, contre Lorient !

Prêté par Reims à Brest, le Malien a mis un triplé en 7 minutes, dont un premier but merveilleux sur une volée pleine de spontanéité. Et il a achevé le spectacle avec un 4e but juste avant la mi-temps. C’est le deuxième Brestois à inscrire un quadruplé, après celui de Marc Pascal contre Lens le 22 août 1987.