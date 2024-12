AJ Auxerre - PSG : les compositions probables

C’est déjà le début du week-end ce soir avec lui le retour de la Ligue 1. Si le LOSC inaugure cette 14e journée avec la réception de Brest ce soir à 19h, le PSG se déplace quant à lui à Auxerre à 21h. Les troupes de Luis Enrique ont une petite revanche à prendre sur eux-mêmes après avoir concédé le nul à domicile samedi dernier face à Nantes, d’autant qu’un regain de confiance ne serait pas de trop, à quatre jours d’un déplacement ô combien important sur la pelouse du RB Salzbourg pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions (mardi, 21h).

Il y aura danger à l’Abbé-Deschamps. L’AJA reste certes sur une défaite à Toulouse, mais sa forme est ascendante depuis plusieurs semaines maintenant. Outre leur succès remarqué à Marseille avant la trêve internationale, les Bourguignons ont fessé Rennes et Brest, tout en allant chercher le nul à Lyon. Avant le coup d’envoi de ce soir, ils occupent une 8e place méritée au classement. Christophe Pelissier prévoit un 3-4-3 pour le grand rendez-vous de ce soir avec Léon dans le but, protégé par une ligne défensive composée de Diomandé, Jubal et Akpa.

Donnarumma et Ramos titulaires ?

Au milieu, Hoever et Mensah devraient animer les couloirs dans les rôles de piston, laissant l’entrejeu à Owusu et Danois. La défense parisienne est prévenue. Elle ferait face à un trio qui brille depuis le début de la saison avec Perrin dans le couloir droit, le très entreprenant Traoré sur la gauche et Sinayoko en pointe. La formation parisienne peut craindre ses flottements habituels. Une première inconnue existe dans la composition de Luis Enrique pour le poste de gardien de but. C’est Donnarumma qui est pressenti pour être titulaire dans le but, devançant à nouveau Safonov.

Dans l’habituel 4-3-3 du technicien espagnol, on devrait retrouver Hakimi à droite de la défense et Lucas Beraldo à gauche. Marquinhos et Pacho s’associeraient à nouveau en charnière centrale. Au milieu de terrain, c’est toujours un peu le flou, mais un trio se dégage avec les présences de Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et João Neves. Vitinha ferait encore une fois les frais de ces choix. Enfin devant, il devrait y avoir de petits changements avec la titularisation de Ramos en pointe. Dembélé et Barcola pourraient démarrer à ses côtés.

