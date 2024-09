La réponse assassine de Steven Bergwijn à Ronald Koeman

Cette semaine, le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a été invité à commenter le choix de carrière de Steven Bergwijn. En effet, le joueur âgé de 26 ans a rejoint Al-Ittihad. Une décision qui irrite au plus haut point l’ancien coach du FC Barcelone. «Bergwijn est parti en Arabie Saoudite à l’âge de 26 ans, il est évident que cela n’a rien à voir avec une ambition sportive. Son histoire avec l’équipe nationale est terminée. Si vous avez 26 ans, votre ambition la plus importante doit être sportive et non financière. Il aurait pu rester à l’Ajax, non ? Je suis sûr qu’ils l’ont bien payé aussi.» Ce vendredi, l’international néerlandais lui a répondu lors d’une interview accordée à De Telegraaf.

« Je ne veux même plus jouer sous Koeman. S’il avait été un sélectionneur national engagé, il m’aurait appelé en premier. Maintenant, j’ai dû l’entendre parler à la télévision. J’ai vécu beaucoup de moments merveilleux avec lui, donc c’est beaucoup trop facile et je suis déçu de lui. Il avait auparavant une opinion publique sur (Brian) Brobbey, qui n’était pas non plus agréable et qui, selon lui, n’était pas utile. Ce n’est pas ainsi qu’on traite ses propres joueurs. S’il continue ainsi, il perdra toute sa crédibilité. (…) S’il m’avait appelé ou manifesté son intérêt d’une autre manière, il aurait pu entendre ma version de l’histoire. Comment peux-tu dire de telles choses sans me parler ? C’est vrai que j’ai 26 ans. Mais ne peut-on franchir une telle démarche qu’à 32 ans (en référence à Wijnaldum, ndlr) ? Je m’améliore à tous égards, je suis à 1000% derrière mon choix et je suis content de mon nouveau club. J’ai toujours considéré comme un honneur de jouer pour l’équipe néerlandaise. Mais sous ce sélectionneur national, je ne veux plus de ça. J’en ai fini avec quelqu’un qui me présente délibérément de cette façon dans les médias. Mais qui sait si un nouvel entraîneur national viendra dans le futur… Moi-même, je ne fermerai jamais la porte. Et je ne ferai que soutenir mes coéquipiers d’Oranje, tout comme ils le font pour moi. Je n’ai eu que des messages sympathiques de la part des internationaux après mon transfert. Tout le monde est content pour moi. Cela peut être fait de cette façon.» Koeman risque de ne pas apprécier…