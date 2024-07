Portugal : la carrière de João Félix tourne au fiasco

Le football est parfois cruel. Et João Félix continue de l’apprendre depuis plusieurs mois maintenant. L’attaquant portugais était arrivé à l’Euro avec l’ambition d’oublier une saison galère du côté du FC Barcelone. Dans la liste de Roberto Martinez, il avait réussi à marquer des points lors de la préparation malgré une concurrence XXL sur le front de l’attaque. Mais pas suffisant pour bousculer la hiérarchie, ni pour être le premier choix sur le banc. Pourtant, après un Euro très discret de sa part, il a eu une petite chance lors des prolongations face aux Bleus. Une tête manquée au second poteau et surtout le tir au but manqué lors de la séance qui élimine les siens.

Voilà ce qu’on retiendra de sa compétition et de son entrée de ce vendredi soir. Forcément, après l’élimination, Joao Felix est dans le viseur de la presse portugaise. Déjà critiqué depuis plusieurs saisons pour son niveau ou son attitude, le jeune attaquant de 24 ans va devoir avoir les épaules solides pour supporter ce nouvel échec, avec son pays qui plus est. «Infélix», peut-on notamment lire à la Une du journal "Record" de ce samedi alors que la presse souligne encore une fois sa maladresse. Mais Joao Felix n’est pas seul et dans ce moment, il a pu avoir le soutien de son coach et de ses coéquipiers qui ont rapidement tenu à lui adresser un mot après cet échec.

Un Euro manqué, un avenir flou

«C’est un joueur différent qui apporte différentes choses et qui possède un talent incroyable. Cet épisode va l’aider à changer les choses », a expliqué Rafael Leao après la rencontre. «Il a tiré un penalty et ceux qui le tirent peuvent le rater. Il est allé en prolongation pour contrôler le jeu intérieur et il l’a très bien fait. Le penalty est une anecdote. La qualité technique de Joao Félix est incontestable et le vestiaire le sait. Nous devons être unis pour avancer», à de son côté lancé Roberto Martinez. Il est évident que Joao Felix est un joueur de talent mais sa carrière semble avoir pris un drôle de tournant depuis son transfert pour 120 millions de Benfica à l’Atlético de Madrid. Depuis, il enchaîne les saisons irrégulières sans parvenir à confirmer son talent. Et après avoir connu un Euro délicat, il va devoir aussi régler sa situation sportive toujours aussi floue.

Prêté par l’Atlético de Madrid au FC Barcelone cette saison, Joao Felix n’a pas fait l’unanimité du tout. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives avec les Blaugranas, il n’a pas convaincu sa direction qui ne veut pas le conserver à tout prix. De leur côté, les Colchoneros veulent se débarrasser de lui, mais veulent aussi récupérer 60 millions au moins pour le joueur. Ce que ne peut pas assurer le Barça pour un joueur aussi irrégulier. Résultat, selon les dernières informations de Sport, on se dirige désormais vers un retour de Joao Felix à… Benfica qui aurait trouvé un accord avec l’Atlético pour 30 millions d’euros (50% des droits du joueur). Le joueur, lui, souhaitait rester en Catalogne et va donc devoir se mettre d’accord avec son ancien club s’il veut revenir retrouver son football. Mais la carrière du Portugais prend un drôle de tournant. En espérant que cela ne devienne pas un véritable gâchis…