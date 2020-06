Coupe de Turquie : Trabzonspor en finale

Trabzonspor file en finale. Le match retour des demi-finales de la Coupe de Turquie se disputait ce soir, entre le Fener et Trabzonspor, après la victoire 2-1 de cette dernière équipe avant l'arrêt du football en Europe. Et ce soir, les Grenat et Bleu se sont encore imposés, sur le score de 3-1.

Sorloth, à deux reprises, puis Novak, ont permis à la formation entraînée par Hüseyin Çimşir de se hisser en finale, alors que Turuc a marqué le seul et unique but du Fenerbahçe. On connaîtra le deuxième finaliste demain après le match entre Antalyaspor et Alanyaspor (0-1 à l'aller).