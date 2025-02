Brest : Brendan Chardonnet s’indigne contre le but d’Ousmane Dembélé

Brendan Chardonnet a lâché un constat réaliste de la défaite de son équipe face au PSG (2-5). «On a semblé si proche et on est si loin au vu du résultat à la fin. Le score est sévère, je pense, mais c’est la réalité du terrain. Cela été un match ouvert où on a voulu prendre des risques. Les derniers buts à la fin font mal. Ils ont été ultra-réalistes. Ça se paye cash», a-t-il expliqué au micro de BeIN Sports après la rencontre.

Le joueur est également revenu sur l’un des buts de Dembélé (57e), validé par l’arbitre après une possible position de hors-jeu : «Je n’ai pas les images sur le moment. C’est ce que l’on me rapporte à la fin du match, que Dembélé est hors-jeu sur le premier appel. Ca change tout. S’il n’est pas dans mon dos, moi, je ne suis pas obligé de jouer le ballon. Cela change tout. Mais l’arbitre a pris sa décision. Il fait forcément action de jeu. L’arbitre dit que non, mais il fait forcément action de jeu s’il est là. Peut-être qu’il va venir s’expliquer mais je ne comprends pas».