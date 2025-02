Brest - PSG : l’immense coup de gueule d’Eric Roy contre l’arbitrage

Le premier acte de Brest-PSG fait déjà beaucoup de bruit. Avant de retrouver le Stade Brestois en barrages de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé chez le SB29 lors de la 20e journée de Ligue 1, avec notamment un triplé d’Ousmane Dembélé (5-2). Mais un fait de jeu a particulièrement agacé le Stade Brestois, car sur le second but parisien, Nuno Mendes est hors-jeu au début de l’action, mais le VAR a estimé qu’il ne faisait pas action de jeu sur le but finalement inscrit par Dembélé. Et forcément, Eric Roy, l’entraîneur breton, a haussé le ton.

«Il y a des regrets parce qu’on prend des buts durs… mais après, il n’y a rien qui vous a choqué sur le deuxième but parisien ? C’est quand même un scandale, non ? On va le revoir… et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ousmane Dembélé (Nuno Mendes, ndlr) est en position de hors-jeu, c’est validé par les arbitres, mais il ne fait pas action de jeu et donc le but est valable. Comment, en étant derrière mon défenseur central, ne fait pas action de jeu ?», a-t-il lâché sur BeIN Sports, avant d’aller plus loin.

Eric Roy s’indigne

«S’il n’est pas à cette position, Brendan Chardonnet ne touche pas le ballon, la laisse au gardien de but et il n’y a pas situation de but. Comment le VAR valide cela ? Je vous le demande. Les arbitres me disent que Nuno Mendes ne dispute pas le duel, comment on peut dire ça ? Vous ne m’empêcherez pas de croire que si nous, on marque ce but, il est refusé ! C’est sûr ! Il n’y a rien de pire pour nous couper les jambes. C’est un véritable scandale. Je suis triste pour mes joueurs (…) Il y a des gens à l’interprétation qui ne comprennent rien a football», a-t-il ajouté, avant d’être rejoint par son défenseur central.

«S’il n’est pas dans mon dos, moi, je ne suis pas obligé de jouer le ballon. Cela change tout. Mais l’arbitre a pris sa décision. Il fait forcément action de jeu. L’arbitre dit que non, mais il fait forcément action de jeu s’il est là. Peut-être qu’il va venir s’expliquer, mais je ne comprends pas», a expliqué le joueur brestois, furieux après avoir revu les images de l’action. De quoi lancer la double-confrontation européenne entre les deux équipes françaises…