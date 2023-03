Liga : Javier Tebas fait un nouvel appel du pied à Kylian Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain a été une nouvelle fois éliminé en Ligue des Champions après une campagne plus que décevante, la star du club de la capitale, Kylian Mbappé, est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert qui l’envoient un peu partout en Europe. Mais comme tous les ans, c’est bien le Real Madrid qui semble le club le mieux armé pour attirer l’attaquant parisien. L’été s’annonce encore une fois très chaud du côté du PSG.

Et c’est Javier Tebas, le président de la Liga, qui a fait une nouvelle sortie sur la star parisienne ce lundi soir. Présent lors d’une émission de Movistar Plus+, le dirigeant espagnol a réitéré son désir de voir Kylian Mbappé évoluer en Liga dans un avenir plus ou moins proche. «Le seul club de Liga qui peut recruter Mbappé est le Real Madrid. Et j’aimerais qu’il joue en Liga» a notamment confié le président de la Liga.

