OL : Peter Bosz expédie une question sur son avenir

Face à la situation compliquée de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz est annoncé sur la sellette. Mais alors qu’un journaliste lui demandait s’il avait l’impression de jouer sa tête lors des deux prochains matches (face au Paris FC et au FC Metz), le Batave a écourté la question.

« Non. Tu me poses toujours les mêmes questions. La réponse sera toujours la même : non. Encore une fois, il ne faut pas me poser cette question. Si vous parlez du président, demandez au président. Si vous voulez savoir s’ils sont derrière moi, je vous dis oui », a-t-il martelé en conférence de presse.