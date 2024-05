Ibrahima Konaté défend le jeu "chiant" des Bleus

Allier l’utile à l’agréable : c’est de cette façon qu’on idéalise tous notre carrière d’entraîneur en jouant à Football Manager. Pourtant, n’importe quel technicien, et encore plus chez les sélectionneurs, pourra confirmer la complexité de la tâche. Souvent pointé du doigt par les partisans du beau jeu pour son manque «d’ambition», Didier Deschamps n’a lui jamais caché prioriser le résultat. Ce qui lui a d’ailleurs réussi, comme l’a rappelé Antoine Griezmann, présent en point presse ce jeudi. «Défendre, c’est chiant à regarder, mais c’est comme ça, ça fait gagner», a rappelé le quatrième joueur le plus capé de l’histoire des Bleus. Ce vendredi, Ibrahima Konaté a lui aussi défendu ce style de jeu dans un entretien accordé à RMC.

«Je pense qu’en sélection, on n’a pas trop le temps de travailler une idée de jeu : on joue dans des clubs différents, avec des idées différentes, des compositions différentes, donc venir se réadapter et prôner un jeu unique avec les Bleus, c’est compliqué, a confié le défenseur de Liverpool. C’est vrai que des fois c’est un jeu chiant à regarder, mais sur un Euro, ce n’est pas la beauté du jeu qui compte. Je me rappelle de la demi-finale de Coupe du Monde 2018 contre la Belgique, une équipe super forte. A la fin, ils se plaignaient en disant qu’ils étaient meilleurs. Mais qu’est-ce qu’on s’en fout au final, qui a gagné ? Et qu’est-ce qu’on retient ? Le vainqueur. Si on peut prendre le beau jeu, on le prend aussi, bien sûr, parce qu’on donne du plaisir aux spectateurs, et même nous, en tant que joueurs, ça nous fait du bien de voir une belle action. Mais demain, si j’ai le choix, je choisis de prendre le mauvais jeu mais de passer au tour suivant.»