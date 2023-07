Chelsea peine à trouver un sponsor maillot !

Chelsea tire la sonnette d’alarme ! Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2023-2024, la formation dirigée par Mauricio Pochettino est toujours à la recherche d’un sponsor principal ! Marqué par la volonté de remplacer le précédent accord négocié avec la marque Three (40 millions de livres sterling par an, soit un peu plus de 45 millions d’euros), le club londonien multiplie les pistes pour obtenir environ 60 millions de livres (environ 70 millions d’euros) mais ne trouve pas preneur.

Seul club du “Big six” dans l’impasse, les Blues ont tenté le coup avec Paramount +. Cependant, le Daily Mail informe ce jeudi que le vainqueur de la Ligue des champions 2021 a essuyé un échec cuisant avec la plateforme de streaming américaine, futur sponsor officiel de l’Inter Milan. En effet, Chelsea s’est opposée au veto de la Premier League, estimant qu’un accord entre les deux parties perturberait les diffuseurs de la première division anglaise. Le média britannique mentionne aussi que la direction londonienne a entamé les négociations avec la société de casino en ligne Stake pour un contrat d’une valeur de 40 millions de livres sterling. Or, les pensionnaires de Stamford Bridge ont fait volte-face après s’être confronté au refus de ses propres fans, considérant qu’un partenariat avec Stake serait contraire aux valeurs véhiculées par le club et à sa volonté de sensibiliser sur les dangers des jeux de hasard. Le temps presse pour Chelsea alors que le retour à la compétition approche à grands pas.

