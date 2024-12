Cataclysme en vue pour le Barça dans le dossier Olmo !

Le FC Barcelone joue à se faire peur. En proie à d’énormes difficultés financières depuis plusieurs saisons, le club blaugrana - renversé sur le gong par l’Atlético de Madrid samedi soir (1-2) - se retrouve une nouvelle fois dans une situation délicate. Après avoir fait un effort économique pour signer Dani Olmo (26 ans) l’été dernier, les Culers n’ont en effet toujours pas réussi à enregistrer définitivement l’Espagnol (41 sélections, 11 buts) en Liga selon les règles normales en raison de la masse salariale limitée du club.

Un cas similaire à celui de Pau Victor, un talent qui attend toujours son enregistrement en équipe première. Récemment interrogé sur le sujet, le président barcelonais, Joan Laporta, se voulait pourtant rassurant. «Nous espérons aussi que la marge salariale laissée par Ter Stegen sera suffisante pour inscrire les deux joueurs», assurait le boss du FCB alors que Deco affichait, lui aussi, son optimisme. «Nous pourrons sûrement l’inscrire, nous avons déjà tout, ne vous inquiétez pas. Ce sont des problèmes internes, ne vous inquiétez pas, nous allons le résoudre. Le joueur est calme».

Arsenal, Manchester City et le Bayern à l’affût…

Pourtant, en cas d’échec dans l’inscription définitive de Dani Olmo avant le 31 décembre, ce dernier n’enfilera plus les couleurs du géant espagnol avant la fin de la saison en cours. Un risque bien réel et qui ne manque pas de réveiller la concurrence. Ce dimanche, El Nacional révèle ainsi qu’Arsenal et Manchester City ont déjà fait des offres attrayantes au joueur dans l’espoir de le convaincre de quitter le navire catalan. Mais ce n’est pas tout.

D’après le média, le Bayern Munich pourrait également tenter une offensive pour l’ancien joueur du RB Leipzig. Une situation d’autant plus angoissante pour les Culers, à l’heure où Olmo dispose dans son contrat d’une clause lui permettant de quitter le Barça gratuitement le mois prochain si le problème n’est pas résolu. Sous pression, le Barça va donc rapidement devoir s’activer, au risque de perdre son numéro 20, auteur de 6 buts et 1 passe décisive en 15 matches depuis le début de la saison.