Lorient : Régis Le Bris sort du silence pour lâcher ses vérités

Le feuilleton Le Bris a empoisonné la vie du FC Lorient durant de longues semaines. Promu coach de l’équipe première durant l’été 2022, Régis Le Bris a réalisé une première moitié de saison de très bonne facture. Et puis ça s’est gâté, la faute à ses relations tendues avec son président, Loïc Féry. Pour expliquer ces tensions, plusieurs facteurs, dont le mercato hivernal 2023 marqué par le départ de plusieurs joueurs considérés par RLB comme indispensables. Sous contrat jusqu’en 2027, le coach des Merlus a alors fait connaître son mécontentement, au point d’être annoncé sur le départ.

En quête d’un remplaçant pour Didier Digard, l’OGC Nice s’est alors jeté sur le technicien des Merlus. Un intérêt qui a prodigieusement agacé le boss des Merlus, au point que ce dernier a dégainé un communiqué incendiaire contre le Gym et Le Bris. Finalement, les Aiglons se sont rabattus sur Francesco Farioli et Le Bris n’a pas bougé. Interrogé par L’Équipe, RLB est enfin sorti du silence pour livrer ses vérités. À commencer par celle sur son absence très remarquée à la reprise. « Oui, je fonctionnais toujours comme ça avec la réserve. L’année dernière, j’avais profité de la reprise pour faire des entretiens individuels. Mais je préfère qu’il y ait un petit sas de rentrée, consacré au staff médical. Ce n’était pas un coup de pression. »

«Là, ç'a été la bascule»

Resté aux manettes, Le Bris a d’emblée fait savoir que son « investissement est total » envers Lorient. Prêt à repartir pour de nouvelles aventures, le technicien a accepté d’expliquer les raisons qui ont tendu ses rapports avec son président. « Dans ma manière de fonctionner, je fais des points réguliers, dont le cinquième et dernier, en mai, où il y a eu le bilan de l’année et la projection sur l’année suivante. Là, ç'a été la bascule : j’estimais que des dysfonctionnements n’étaient ni reconnus à leur juste valeur ni traités. J’étais inquiet. Ma responsabilité était de le dire au président et s’il y a inadéquation, il fallait qu’on discute de l’issue. À partir du moment où j’ai posé aussi clairement les jalons, l’idée était de dire : "Soit on y va vraiment, soit vous dites que je ne suis plus la bonne personne et il faut s’arrêter." C’est comme ça que les choses ont été formulées. »

Prêt à quitter le navire lorientais, Le Bris jure qu’il souhaitait simplement s’effacer si son club décidait de maintenir son type de fonctionnement. Le Breton réfute d’ailleurs l’idée selon laquelle il a voulu profiter de ses bons débuts à la tête des Merlus pour rejoindre un club plus huppé (Nice). Une réponse destinée au communiqué salé du président Féry du 9 juin. « Il y a la possibilité d’interpréter ce communiqué comme : ''Il claque la porte et il veut profiter de sa saison pour aller dans un autre club’'. Je ne l’ai pas apprécié et je le lui ai dit très clairement. (…) On aurait pu éviter certaines représentations sur la place publique qui laissaient l’espace à beaucoup d’interprétations alors que le club est sain. » Après cette explication de texte, place maintenant à la saison 2023/2024.