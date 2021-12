Lille, CdF : Olivier Létang répond fermement à la demande du RC Lens

Mardi en début de journée, le RC Lens avait adressé un communiqué à la FFF pour demander d'avancer le 16e de finale face au LOSC au 2 janvier 2022, afin d'accueillir un maximum de supporters au stade Bollaert-Delelis pour le derby. En effet, les enceintes sportives seront soumises à des jauges de 5.000 personnes à partir du 3 janvier prochain. Néanmoins, le président lillois Olivier Létang ne s'est pas montré favorable à cette demande et l'a fait savoir dans des propos récoltés par L'Équipe.

«Il nous est impossible d'avancer cette rencontre au 2 janvier, a-t-il expliqué au quotidien sportif. Nous avons prévu et organisé, la préparation et le retour des joueurs et du staff pour un match le 4 janvier, tel que cela a été initialement prévu et programmé.» L'institution nationale n'avait d'ailleurs pas prévu de changer de date pour cette rencontre, qui a été programmé le 4 janvier 2022 à 21h, alors que les supporters nordistes seront interdits de déplacement à la suite d'un arrêt préfectoral.