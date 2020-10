Serie A : la Fiorentina s'en sort de justesse face à l'Udinese

Pour le compte de la 5e journée de Série A, La Fiorentina accueillait sur son terrain la formation de l’Udinese. Avec seulement respectivement quatre et trois points au compteur après quatre journées, ces deux équipes espéraient réagir ce dimanche et ainsi lancer leur saison. Rapidement dans ce match, la Viola mettait rapidement le pied sur le ballon et se voyait récompensée dès la 11e minute de jeu par l’intermédiaire de Gaetano Castrovilli qui profitait d’un bon centre pour tromper le portier adverse. Dominateurs, les partenaires de Franck Ribéry grand absent du jour, doublaient la marque dix minutes plus tard. Le premier buteur de la rencontre était cette fois-ci à la passe et offrait à Nikola Milenkovic un beau but de la tête pour permettre à son équipe de s’envoler au score.

Les visiteurs ne comptaient pas lâcher le match pour autant. Peu avant la pause, Okaka réduisait l'écart d'une belle tête sur un bon service de Rodrigo De Paul (44e). Relancés dans le match, les joueurs de l'Udinese se faisaient à nouveau surprendre d'entrée de seconde période. Castrovilli d'une sublime frappe y allait de son doublé et permettait à la Fiorentina de reprendre un peu de marge au tableau du score. Mais décidément dans ce match, les visiteurs ne voulaient rien lâcher et Okaka y allait également de son doublé à la 86e minute. Une nouvelle réduction du score néanmoins trop tardive. Les locaux s'imposaient finalement 3-2 et remontent ainsi à la 10e place, au classement. En ce qui concerne les visiteurs 18e, les affaires ne s'arrangent pas du tout.