PSG : Leonardo s'est renseigné sur Memphis Depay

« Je suis là depuis 4 ans, c'est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n'y a pas de Champions League donc c'est très dur à accepter ». Vendredi soir, Memphis Depay évoquait encore son avenir, laissant entendre qu'un départ était envisageable cet été, à un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais.

Et selon les informations de France Football, le Paris Saint-Germain pense à lui. Le directeur sportif Leonardo s'est ainsi renseigné pour un éventuel transfert récemment, sans pour autant avoir formulé une proposition concrète à l'Olympique Lyonnais. Affaire à suivre, mais le Néerlandais risque bien d'être l'un des bons coups de ce marché estival.