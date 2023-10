Monaco : Folarin Balogun revient sans concession sur son départ d’Arsenal

Après une très belle expérience en Ligue 1 lors de son prêt du côté de Reims tout au long du précédent exercice, Folarin Balogun a décidé de revenir dans l’Hexagone pour poursuivre sa carrière. À la recherche d’un nouveau renfort offensif, l’AS Monaco a mis la main sur le prometteur attaquant anglais après avoir trouvé un accord autour des 30 millions d’euros avec Arsenal. Depuis, le joueur de 22 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en cinq rencontres de Ligue 1. Si Folarin Balogun semble s’être parfaitement acclimaté à sa nouvelle équipe, l’ancien joueur de Reims a voulu revenir sur son départ de Londres lors d’une interview accordé à nos confrères d’ESPN.

«Arteta ne m’a pas beaucoup parlé, il m’a juste dit "bien joué" à mon retour et m’a encouragé à continuer. Quand je suis revenu en pré-saison, j’ai demandé si j’étais dans ses plans et si je pouvais avoir une chance, il a dit qu’il essaierait de m’impliquer autant que possible, mais bien sûr il a aussi dit que la direction prenait des décisions et évaluait ce qu’il y avait de mieux pour moi. Le dialogue entre lui et moi était bon, mais il dépendait davantage du club, de ce qu’il voulait faire. Ce n’était pas entre mes mains, c’est ce que j’ai perçu», a notamment confié l’attaquant anglais, qui s’éclate depuis son arrivée à Monaco !