L'OL commet-il une énorme erreur pour Bruno Guimarães ?

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de Newcastle pour un montant total bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Les 8 M€ de bonus potentiels tiennent compte des performances de Newcastle lors des prochaines saisons et en particulier son maintien en Premier League, dès cette année. Par ailleurs, comme cela avait été conclu lors du transfert initial du Brésilien, 20% du montant total du transfert sera reversé à son ancien club, l’Athletico Paranaense», indique ainsi ce dimanche le communiqué de l'Olympique Lyonnais pour officialiser le juteux transfert de Bruno Guimarães (24 ans) chez les Magpies.

Une nouvelle pour le moins surprenante, qui plus est à quelques heures de la fin de ce mercato hivernal, et ce, malgré les quelques 42,1 millions (hors bonus) récupérés par Jean-Michel Aulas et les pistes envisagées par le club rhodanien pour pallier le départ de sa pépite brésilienne. Pilier du milieu de terrain lyonnais depuis son arrivée, le natif de Rio de Janeiro est rapidement devenu l'un des chouchous des Gones, notamment après son étincelante performance contre la Juventus lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions en février 2020 (élu homme du match). Alors l'OL commet-il une énorme erreur en se séparant d'un cadre indiscutable du collectif dessiné par Peter Bosz ?

Pour esquisser un début de réponse à cette interrogation, il convient malgré tout de rappeler en préambule les raisons d'un tel choix effectué par la direction rhodanienne. Dans cette optique, force est de constater que l'actuel onzième de Ligue 1 se trouve aujourd'hui dans une situation financière complexe, à l'instar de nombreuses écuries européennes frappées par la crise sanitaire. Impacté par la Covid-19, frappé par les conséquences de nombreux matches à huis clos et du manque à gagner engendré mais également absent de la dernière Ligue des Champions, l'OL doit logiquement trouver des fonds pour équilibrer ses finances. Dès lors, le chèque signé par le club du Tyneside représente une aubaine pour les comptes lyonnais, qui plus est quand on sait que la formation présidée par Jean-Michel Aulas n'a plus réalisé de telles ventes depuis les départs de Tanguy Ndombele et Ferland Mendy à l’été 2019.

Un choix économique au détriment de l'impact sportif ?

Pourtant, malgré cette entrée d'argent conséquente et non négligeable, certes, le calcul sportif semble quant à lui bien plus douteux et questionnable. Et pour cause. Cadre incontesté depuis sa signature à l'OL contre un chèque de 20 millions d'euros, Bruno Guimarães était aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs éléments du 4-2-3-1 (ou 3-4-2-1) aligné par le technicien néerlandais des Gones. Se séparer du natif de Rio de Janeiro ressemble alors à un très mauvais signal envoyé à Peter Bosz, toujours en sursis, qui plus est au regard de sa situation comptable et de son besoin absolu de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Sans le rendement de l'international brésilien (3 sélections) dans l'entrejeu rhodanien, l'OL a-t-il déjà abandonné tout espoir de retrouver les sommets du championnat de France ?

Une chose est sûre, les dirigeants du club lyonnais semblent désormais tournés vers l'avenir et bien déterminés à remplacer le nouveau Magpie, mais le temps presse et, en cas d'échecs sur ce secteur de jeu dans les dernières heures du mercato hivernal, le coach des Gones serait finalement contraint de trouver des solutions internes : Thiago Mendes, Houssem Aouar, Jeff Reine-Adélaïde ou les jeunes Da Siva, Keita, El Arouch pourraient alors prendre de l'épaisseur dans les semaines à venir. Un départ acté qui laisse donc beaucoup d'interrogations pour le board rhodanien. Sont-ce également les premières conséquences du départ de Juninho ? La question semble légitime. Première recrue de l'ancien joueur de Vasco da Gama lors de son intronisation au poste de directeur sportif de l'OL, Bruno Guimarães bénéficiait des faveurs de ce dernier mais, sans sa présence, l'avenir des Brésiliens (Thiago Mendes, Lucas Paquetá...) de l'effectif lyonnais est largement remis en cause et le départ soudain de Guimarães confirme la tendance.

Le rendement époustouflant de Bruno Guimarães avec les Gones !

Orphelin de son jeune prodige du football brésilien, l'OL n'est en tout cas pas à l'abri de s'en mordre les doigts dans les mois à venir, car une chose est indéniable, l'apport de l'ancien milieu de Paranaense était incontestable. Auteur d'une adaptation express, celui qui fêtera ses 25 ans le 16 novembre prochain a rapidement poussé Thiago Mendes sur le banc, comblant par ailleurs les lacunes affichées par l'ancien Lillois. Doué techniquement, impérial dans les petits espaces, à l'aise dans le jeu à une touche de balle, mais également capable de s'imposer pleinement dans le duel, Guimarães a amené du liant au collectif lyonnais. Dans un rôle de double pivot, plus avancé ou proche d'un poste de sentinelle, le Brésilien n'a cessé de créer cette connexion entre les lignes. Essentiel dans le travail de sape, précieux pour récupérer le ballon, juste dans l'orientation du jeu, l'ex-39 des Gones était ainsi l'un des dépositaires privilégiés du jeu rhodanien. Légèrement frustré début janvier 2021 (époque où il a contracté le Covid) lors du passage de Rudi Garcia, qui lui préférait pendant un temps Thiago Mendes, Guimarães a malgré tout réalisé un exercice 2020-2021 de haut vol.

Auteur de 37 matches toutes compétitions confondues au cours desquels il a inscrit 3 buts et 2 passes décisives, le nouveau milieu des Toons s'est ensuite envolé avec le plein de confiance à Tokyo pour disputer les JO. Capitaine du Brésil, son leadership dans l'entrejeu a d'ailleurs largement contribué au sacre final de ses coéquipiers, victorieux de l'Espagne en finale. Et sous la houlette de Peter Bosz, arrivé en mai dernier, Guimarães a confirmé son statut d'homme fort. Auteur de 25 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Brésilien restait l'une des grandes satisfactions de l'OL, et ce, malgré des performances collectives décevantes. Avec quatre passes décisives en Ligue 1 et deux offrandes en Ligue Europa, le milieu de 24 ans n'a cessé de rayonner et certaines statistiques en témoignent. Avec plus de 67 passes tentées toutes les 90 minutes et un taux de réussite de 88% en ce début d'exercice, Guimarães représente ce parfait maillon dans un collectif. Une gamme de passes et, plus globalement, des performances étincelantes dont St James' Park pourra donc très prochainement profiter. Pour le plus grand bonheur des uns, pour les plus grands remords des autres ?