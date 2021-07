PSG : la Juventus pense à Leandro Paredes

Élément incontournable du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée sur le banc de Maurio Pochettino, Leandro Paredes (27 ans) a pris une nouvelle dimension avec le club de la capitale. Ses performances ne laissent d'ailleurs pas de marbre la Juventus. Selon les informations de La Repubblica, la Vecchia Signora songe à recruter l'international argentin cet été, notamment pour palier la blessure d'Arthur Melo (24 ans), qui sera absent les trois prochains mois.

Le média transalpin explique que le club turinois réfléchit à négocier un prêt avec option d'achat avec les Rouge et Bleu. Toutefois, il paraît difficile de voir Leandro Paredes, qui possède encore deux ans de contrat à Paris, quitter la Ligue 1 pour revenir en Serie A, lui qui est passé par le Chievo Vérone, Empoli et l'AS Rome en Italie. D'autant plus que le PSG préfèrera probablement se séparer d'autres éléments de son entrejeu en priorité et que Mauricio Pochettino compte sur son compatriote, récemment sacré champion d'Amérique du Sud avec l'Argentine.