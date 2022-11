Amicaux : l'Espagne et le Maroc se baladent en préparation du Mondial

Deux sélections participant à la Coupe du monde 2022 au Qatar se préparaient en amical à quelques jours du début de cette 22e édition de la compétition. L'Espagne ne s'est pas fait peur face à la Jordanie (3-1), d'abord grâce à ses joueurs du FC Barcelone Ansu Fati (13e) et Gavi (56e), avant de voir Nico Williams inscrire son premier but avec la Roja (84e). Hamza Al Daradreh a réduit l'écart en toute fin de rencontre pour les Blanc et Rouge.

De son côté, le Maroc s'est tranquillement imposé face à la Géorgie (3-0). Les Lions de l'Atlas ont d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Youssef En-Nesyri (6e), avant le superbe but du break de Hakim Ziyech, du milieu de terrain (29e). Sur un penalty obtenu par Abderrazak Hamedallah, Sofiane Boufal a creusé l'écart et confirmé la victoire des siens.