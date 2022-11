Maroc : Abderrazak Hamdallah, enfin le grand attaquant attendu ?

La suite après cette publicité

Pour le grand public, le nom d'Abderazzak Hamdallah ne dit sans doute rien. Et pourtant, c'est une superstar dans le monde arabe, que ce soit au Maroc son pays d'origine ou dans les pays du Golfe là où il a explosé. Suivi par plus de deux millions de fans sur les réseaux sociaux, l'attaquant de 31 ans est l'une des surprises de la liste du Maroc. Car son histoire avec les Lions de l'Atlas est particulière et depuis 2019 il n'avait plus été convoqué avec les Lions de l'Atlas. Sous Hervé Renard, il avait déjà été la surprise de la liste pour la CAN 2019. Mais après un conflit avec certains joueurs, il avait décidé de quitter le rassemblement à la veille de la compétition, provoquant un véritable séisme au Maroc. Par la suite, il avait déclaré ne plus vouloir entendre parler de la sélection (allant même jusqu'à prendre sa retraite internationale) malgré des contacts avec Vahid Halilhodzic. Pourtant, une grande partie des supporters, au Maroc surtout, ont toujours réclamé son retour et le considèrent comme le grand attaquant recherché par la sélection.

Le meilleur buteur du monde en 2019

Car le natif de Safi profite d'abord des récentes performances décevantes d'En Nesyri en sélection, mais aussi et surtout, du fait qu'il a toujours été considéré comme un très grand finisseur. Pour preuve, ses statistiques monstrueuses à Al-Nassr en Arabie Saoudite où il a tout simplement inscrit 112 buts en... 108 matches. Rien que ça. En 2019, il avait d'ailleurs terminé l'année en tant que meilleur buteur du monde avec 57 buts sur l'année civile, devançant ainsi Lionel Messi (54), Robert Lewandowski (50) ou encore Kylian Mbappé (44 buts). Ses exploits dans les championnats du Golfe ont fait le tour du pays au point qu'à chaque conférence de presse, les journalistes réclamaient son retour et s'interrogeaient sur son absence. Il faut dire qu'à ses débuts déjà, il avait marqué le championnat marocain de son empreinte en terminant meilleur buteur de la saison 2012-2013 avec l'Olympique de Safi. Il avait ensuite découvert la sélection la même année et on s'attendait à le voir exploser.

Alors que certains espéraient un transfert vers un championnat du top 5, il avait finalement décidé de rejoindre la Norvège et le club Aalesunds FK (30 matches, 19 buts). Puis dans un désir de vouloir mettre sa famille à l'abri, il avait accepté une grosse offre de la Chine et de Guangzhou. Là bas, son sens du but n'a pas disparu non plus puisqu'il a inscrit 26 buts en 39 matches. Une saison plus tard, il s'envolait pour le Qatar pour des passages à Al Jaish (35 matches, 29 buts) et Al Rayyan (30 matches 28 buts) avant de devenir une superstar du continent asiatique avec Al Nassr en Arabie Saoudite. En sélection, avec l'arrivée d'Herve Renard, Abderazzak Hamdallah avait disparu des radars. Le technicien français avait expliqué ne vouloir convoquer que des joueurs évoluant en Europe dans des championnats plus compétitifs que ceux du Golfe. Et l'attaquant marocain avait très mal vécu ça, considérant cela comme une forme d'injustice.

Un fort caractère et un esprit revanchard

S'il a mis du temps à revenir en sélection, malgré l'absence d'un attaquant performant, c'est aussi car Hamdallah est un joueur à fort caractère. Les conflits avec ses entraîneurs sont nombreux et les provocations sont multiples. Sous Badou Zaki (en 2013-2014), l'actuel attaquant d'Ittihad (Arabie Saoudite) avait déjà eu quelques problèmes et n'avait plus été convoqué. Ce fut le cas avec Hervé Renard ou plus récemment avec Vahid Halilhodzic qui n'avait pas apprécié la volonté du joueur de ne plus calculer la sélection. Lors de la CAN 2019 qu'il avait donc quitté précipitamment lors de la préparation, Hamdallah n'avait pas hésité à partager une photo de lui en train de savourer un cocktail quelques minutes après l'élimination du Maroc face au Bénin. Un comportement, une provocation que n'avait pas du tout aimé une partie des supporters, mais qui semble être du passé. Plus récemment, les journalistes avaient réclamé son retour dans la liste de Walid Regragui en septembre. Le nouveau sélectionneur du Maroc avait alors expliqué que la condition physique du joueur était un problème puisqu'il sortait de 4 mois sans jouer en raison d'une suspension (pour avoir négocié avec un autre club dans le dos de Al Nassr). Un jour plus tard, Hamdallah partageait subtilement une story de lui à la salle de sport illustrant sa forme physique impressionnante.

Décrit comme un joueur à fort égo par tous ses coachs, Abderazzak Hamdallah a eu bons nombres de soucis dans les clubs où il est passé, mais n'a jamais sombré non plus. Au contraire. Sa force de caractère semble être une force et à 31 ans, il semble avoir pris conscience de ses erreurs. Après avoir eu des échanges positifs avec Walid Regragui, l'international marocain (17 sélections) a décidé d'accorder une interview pour s'excuser publiquement. «Je présente mes excuses au public marocain et aux responsables pour ce qui s’est passé en 2019», a affirmé le buteur de 31 ans au micro de la chaîne MBC. «Le point noir de mon histoire, c’est ce que j’ai fait quand j’ai quitté l’équipe nationale, j’ai eu tort et je m’excuse. Si je suis sélectionné, je donnerai tout, sinon je serai le premier supporter du Maroc. J’ai parlé au sélectionneur Walid Regragui. Il m’a dit qu’on pourrait écrire une nouvelle page». Une déclaration qui laissait déjà sous-entendre qu'il serait de la partie pour le Mondial. Officiellement convoqué depuis, il doit justement écrire une nouvelle page et sera assurément revanchard. Son talent devant le but n'est plus à prouver. Reste à savoir si la mayonnaise prendra avec un effectif qu'il découvrira à peine mais Hamdallah pourrait être la bonne surprise du Maroc qui cherche désespérément un tueur devant les buts.