FC Barcelone : le message de Ronald Koeman à la Roja pour Ansu Fati

Entré en jeu face à Levante en championnat, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone Ansu Fati a réussi son retour gagnant de blessure en inscrivant le troisième but des siens en fin de match. Le jeune attaquant espagnol semble bien revenu pour aider le Barça à réaliser une bonne saison malgré le départ de Lionel Messi. Mais son entraîneur Ronald Koeman veut prendre les précautions nécessaires avec son joueur afin de ne pas rechuter après 10 mois d'absence et une opération au genou.

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant d'affronter Benfica mercredi soir (21h), le Batave n'a d'ailleurs pas voulu se prononcer sur une possible convocation avec la Roja pour la trêve internationale d'octobre : « Je n'en sais rien car je ne suis pas un sélectionneur. Comme je l'ai dit l'autre jour, il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour moi, c'était un grand jour pour lui. Il a joué 15 minutes et a marqué le troisième but, c'était parfait. Je peux seulement dire qu'il n'a pas joué depuis 10 mois, qu'il s'est entraîné pendant deux semaines avec le groupe et qu'il a joué 15 minutes ». Et Koeman, relancé sur Fati, de poursuivre : «le joueur était très fatigué hier (lundi), à cause de l'impact que cela a eu sur lui après avoir été si longtemps absent [...].»