L’OM chasse un attaquant à 20 M€

Avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille tient un duo de spécialistes du mercato. Le président comme le conseiller sportif, qui devrait prolonger et devenir directeur sportif, possèdent un sérieux réseau et un carnet d’adresses long comme le bras. L’été dernier, ils sont d’ailleurs parvenus à recruter Pierre-Emile Højbjerg, Neal Maupay, Elye Wahi ou encore Adrien Rabiot, pour ne citer qu’eux. Forcément, ils seront attendus de pied ferme cet hiver pour tenter d’apporter quelques retouches à l’effectif de Roberto De Zerbi, un technicien sollicité à travers l’Europe, mais qu’ils sont parvenus à séduire. Ils espèrent encore y parvenir durant le mois de janvier.

Récemment, Medhi Benatia avait évoqué le sujet du mercato au micro de RMC Sport. Le Marocain n’avait rien exclu. « On va faire un point avec le président. Quand on voit les buts qu’on prend, Paris, Auxerre, ce sont des cadeaux. Tu peux te dire qu’on va changer beaucoup de choses, mais les défenseurs arrivés au mercato sont de grandes qualités. Certains connaissent sans doute des problèmes d’adaptation. (…) Quand tu as 4 ou 5 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, forcément, ça donne l’impression qu’il faut tout changer. On va avoir une réflexion avec le coach et le président sur ce qu’on peut faire. On peut toujours regarder comment améliorer l’équipe, et ça sera fait. Mais pour le moment, je pense à Lens, Monaco, Lille… Après, on verra ce qu’on peut faire. »

L’OM regarde encore en Italie

Mais en privé, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont visiblement déjà commencé à avancer leurs pions sur un dossier. En effet, la Repubblica annonce que les Marseillais suivent de très près le cas Giacomo Raspadori. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Napoli, l’attaquant âgé de 24 ans vit une saison compliquée. Remplaçant, il n’a été utilisé qu’à huit reprises toutes compétitions confondues par Antonio Conte. Pour le moment, il n’a pas marqué de but, mais il a délivré une passe décisive. L’Olympique de Marseille aimerait donc sauter sur l’occasion et tenter de récupérer le joueur, qui connaît parfaitement De Zerbi puisqu’ils ont collaboré à Sassuolo. Il serait donc un joli renfort pour lui. Mais la partie n’est pas aussi simple.

Tout d’abord, il y a de la concurrence puisque la Juventus et l’Atalanta, qui le courtisait déjà l’été dernier, sont aussi sur le coup. Et selon le Corriere del Mezzogiorno, Conte aimerait conserver son joueur et en faire la doublure de Scott McTominay. Mais les Partenopei, eux, ne sont pas fermés et ouvriront la porte si une offre d’au moins 20 M€ arrive cet hiver. De son côté, le joueur n’est pas satisfait de sa situation, comme il l’a récemment expliqué en Italie : « à 24 ans, je ne me considère plus comme un jeune homme, même si cela peut être comme ça pour beaucoup. Je suis très ambitieux, j’ai différents objectifs. En cette période de ma carrière, j’aimerais parfaire ma maturation en essayant de trouver de l’espace et de la continuité, d’avoir du temps de jeu qui me permette de m’exprimer au mieux. Je suis convaincu de mes qualités et que j’ai encore beaucoup à faire ressortir. » Reste à savoir si ce sera à Naples, à Marseille ou ailleurs…