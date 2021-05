Trophées UNFP : l'équipe type de la saison est connue !

La suite après cette publicité

La saison de Ligue 1 a connu son épilogue ce dimanche soir. Il fut haletant à peu près à chaque niveau du championnat. Le LOSC a été, avec sa victoire à Angers, sacré champion de France devant le Paris SG, Monaco a profité de la défaite de Lyon contre Nice pour se qualifier pour la prochaine C1 et Nantes jouera finalement le barrage contre Toulouse pour essayer de se maintenir en Ligue 1.

Mais qui dit épilogue, dit aussi récompenses. Tout au long de la semaine, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a décerné des titres. Celui de meilleur gardien est revenu à Keylor Navas et celui de meilleur joueur à Kylian Mbappé quand Christophe Galtier a été sacré meilleur entraîneur du championnat. Mais, en toute fin de soirée, l'UNFP a dévoilé son équipe type.

Peu de Lillois

Des choix qui devraient faire beaucoup parler, car on retrouve beaucoup de Parisiens et peu de Lillois. Dans les buts, Keylor Navas est bien évidemment présent. Reinildo, le latéral gauche lillois, est là aussi et se fraye une place aux côtés de Marquinhos et de Kimpembe. À droite, c'est la révélation de la saison, Jonathan Clauss, le Lensois, qui prend une place.

Au milieu de terrain, Benjamin André, prépondérant avec le LOSC cette saison, est bien là et il accompagne le meilleur jeune de la saison, Aurélien Tchouaméni, et le Lyonnais, arrivé l'été dernier, Lucas Paqueta. Enfin, devant, trois hommes. Kylian Mbappé, bien sûr, le meilleur buteur du championnat (27 buts), le meilleur passeur, qui va s'en aller, Memphis Depay (OL, 12 passes décisives) et... Neymar (PSG, 15 titularisations en 19 matches, 9 buts dont 5 penalties et 8 passes décisives). Les Lillois Sven Botman, José Fonte et Burak Yilmaz peuvent être déçus...