LOSC-Chelsea : les compositions probables

Dernier espoir français en Ligue des Champions après l'humiliante élimination du Paris Saint-Germain, le LOSC affronte ce soir Chelsea à 21 heures. Une rencontre disputée dans un contexte particulier puisque l'écurie anglaise, mise en vente par l'oligarque russe Roman Abramovich, a été sanctionnée à de multiples reprises par le gouvernement britannique. Limités financièrement, les Blues se demandaient même comment aller jouer ce match dans le nord de la France. Si Thomas Tuchel s'était porté volontaire pour conduire ses joueurs en mini-bus, Kai Havertz, lui, a proposé de financer ce déplacement.

Finalement, les Anglais ont réussi à voyager et pourront défendre leurs chances lors de ce huitième de finale retour (2-0 à l'aller). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel, qui a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs, devrait miser sur un 3-4-3. Dans les buts, l'indispensable Edouard Mendy sera aligné avec devant lui le trio Rüdiger-Thiago Silva-Christensen. Dans l'entrejeu, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté et Cesar Azpilicueta devraient débuter.

Un duo offensif David-Yilmaz pour le LOSC

Enfin, Pulisic et Ziyech auront pour mission d'épauler Havertz, aligné en pointe et de nouveau préféré à Romelu Lukaku. Une équipe qui a plutôt fière allure. Pour contrer les plans de Tuchel et mener ses troupes à la qualification, Jocelyn Gourvennec, arrivé cet été dans le nord, aura fort à faire. Le technicien français devrait opter pour un 4-4-2. Le quatuor Djalo-Botman-Fonte-Çelik aura pour mission d'aider Léo Jardim, aligné dans les cages, et de contenir les assauts des Blues.

Pour gagner la bataille du milieu de terrain sans Renato Sanches (forfait), Gudmundsson, Xeka, André et Bamba seront a priori les élus de Gourvennec. Un entraîneur qui va miser devant sur Jonathan David, un but en 2022, et Burak Yilmaz, muet depuis le début de l'année civile, pour espérer arracher une qualification. En ballotage défavorable, le LOSC veut prouver qu'impossible n'est pas français. Aux Dogues de sortir les crocs ce soir à 21 heures, lors d'une rencontre à suivre en direct en live commenté sur notre site.

