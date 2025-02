Gouiri, Dedic, Bennacer… Medhi Benatia annonce la couleur pour les recrues de l’OM

En veux-tu en voilà. Roberto De Zerbi réclamait cet hiver des renforts, et l’Italien a été servi dans les grandes largeurs. Pour attaquer la seconde partie de saison avec mordant, quatre joueurs ont ainsi débarqué dans la cité phocéenne, et à chaque ligne. L’arrivée majeure de ce mercato reste évidemment celle d’Ismaël Bennacer, prêté dans les prolongations par l’AC Milan. Déjà suivi l’été dernier par l’OM, l’international algérien n’a pas hésité une seule seconde à rallier Marseille lorsque l’occasion s’est présentée à lui.

La suite après cette publicité

Pour le journal L’Équipe, le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a expliqué les raisons de l’arrivée du milieu de terrain de 27 ans, mais aussi celles des trois autres recrues marseillaises : Amine Gouiri, Luiz Felipe Ramos, ainsi qu’Amar Dedic. «Bennacer, il avait perdu un peu de respect, les choses commençaient à tourner pour lui à Milan. Il avait envie d’être traité différemment, et j’ai sauté sur l’occasion. Avec lui, on reste dans le côté caractère, tempérament, valeur sûre. Il est capable de répondre tout de suite à la pression du Vélodrome. Il va nous apporter beaucoup, et avec tous les joueurs à notre disposition, on a un milieu de terrain de Ligue des champions», explique le Marocain.

Du caractère et de la personnalité

Bennacer ne sera d’ailleurs pas le seul joueur algérien à porter le maillot de l’OM en seconde partie de saison, puisqu’Amine Gouiri a, lui, débarqué en provenance de Rennes. «Dans ce que le coach recherche, dans la façon de se connecter avec les milieux de terrain, avec les relations qu’il crée, tu sens que c’est un mec qui parle football, explique Benatia à son sujet. Je lui ai dit : 'avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets’. Il l’a dit, il a sans doute trouvé l’environnement parfait pour sentir cette pression. » On connaît tous évidemment le trait de crayon de l’Algérien, mais c’est désormais dans la régularité qu’il sera attendu à Marseille. Ça tombe bien puisque c’est sur cet aspect qu’il souhaite franchir un cap, comme il l’avait indiqué lors de sa présentation.

La suite après cette publicité

En défense, une équation à plusieurs inconnues existe, mais Benatia reste plus que jamais confiant en la réussite des deux nouveaux arrivants : l’expérimenté Luiz Felipe Ramos et le Bosnien Amar Dedic, inconnu du grand public et arrivé depuis le RB Salzbourg. « Dans le groupe, c’est déjà quelqu’un qui parle, qui donne de la voix, c’est un leader. On avait besoin de cela dans la mentalité », détaille Benatia concernant l’Italo-Brésilien, arrivé après quatre mois sans jouer à Al-Ittihad en raison d’une blessure. Pour lui, c’est ce type d’élément au caractère affirmé qui manquait à Marseille. Un problème auquel devrait aussi répondre Dedic. « C’est un joueur qui va avoir son mot à dire, très intéressant. Il a une top mentalité, il peut apporter quelque chose de différent de ce que l’on a déjà. » Premier élément de réponse dès ce soir face à Angers (20h45).

[Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription.Un score de 1-2 entre Angers et l’OM vous rapporte jusqu’à 720€]https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N30402.276174FOOTMERCATO/B33074373.412132104;dc_trk_aid=604036020;dc_trk_cid=228052097;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1){.textBlue}

La suite après cette publicité

Suivez le match ANGERS - OM sur DAZN.