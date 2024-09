Accord total entre l’OL et l’OM pour Jordan Veretout

Suite et peut-être fin du long feuilleton Jordan Veretout ce mercredi 4 septembre. Comme nous vous l’avons révélé ces dernières heures, des avancées significatives avaient eu lieu ces dernières heures pour le transfert de Jordan Veretout à l’OL. Si le joueur et le club rhodanien ont déjà trouvé un accord, il fallait que les deux clubs en trouvent un aussi. Selon nos informations, c’est chose faite depuis cette nuit puisqu’un accord de transfert à hauteur de 4 M€ (+ 1 M€ de bonus garanti), + 2 M€ de bonus et 25 % d’une éventuelle plus-value.

Fort de cet accord, Jordan Veretout et ses représentants ont pris la direction ce matin de Lyon et sont attendus dans l’après-midi pour passer la visite médicale préalable à la signature de deux ans à Lyon. Reste toutefois à régler le différend financier entre le milieu international tricolore et l’OM. Ce mardi soir encore, personne ne semblait vouloir faire des efforts pour combler l’immense différence de salaire entre le salaire marseillais de Jordan Veretout (2,7M€ net par an) et le salaire négocié avec l’OL (1,8 M€ net par an). Les prochaines heures s’annoncent décisives donc, d’autant que Lyon veut absolument boucler le transfert d’ici à ce soir 23h59 pour inscrire Jordan Veretout sur les listes de la Ligue Europa.