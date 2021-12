Les Girondins de Bordeaux dézinguent la FFF !

Frappé de plein fouet par la Covid-19, les championnats européens peinent à avancer ces dernières semaines. Joueurs positifs, matches reportés, les conséquences de la crise sanitaire s'abattent pleinement sur le monde du football et la situation commence à tendre certains acteurs. A ce titre, les Girondins de Bordeaux, lourdement décimés avec pas moins de 21 joueurs testés positifs depuis le 17 décembre, ont décidé, ce jeudi, via un communiqué adressé à la Fédération Française de Football de monter au créneau. Et pour cause, très largement diminué, le club au scapulaire avait demandé le report de la rencontre face à Brest, comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France (2 janvier prochain).

Une demande refusée par les instances qui a alors provoqué la colère des dirigeants bordelais : «à ce stade de la pandémie, nous ne pouvons plus prendre le risque et nous nous devons de préserver au maximum la santé de tous», a tout d'abord précisé le président du FCGB, Gérard Lopez avant d'ajouter : «le Covid touche certaines équipes et il semble clair que le virus touchera la grande majorité des clubs dans les semaines à venir. Il est donc primordial de préserver l’intérêt sportif de la compétition et de prendre en compte le fait que les équipes ne peuvent pas être soumises à cet aléa sanitaire qui fausse la donne. À ce jour, nous continuons de dialoguer avec la FFF pour envisager les meilleures solutions possibles afin d’éviter de proposer un spectacle qui ne serait pas digne de la Coupe de France».