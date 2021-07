Real Madrid : le vestiaire accorde peu d’importance à la polémique autour de Florentino Pérez

Florentino Pérez est dans la tourmente depuis quelques jours. El Confidential publie régulièrement des extraits audio de conversations privées du président du Real Madrid, datant pour certaines de 2006. On l’entend s’en prendre notamment à des joueurs emblématiques du club, comme Iker Casillas, Raul, Guti ou bien Cristiano Ronaldo.

Mais le vestiaire accorde peu d’importance à cette polémique, comme le révèle ABC, qui a pu interroger des joueurs de la Casa Blanca à ce sujet : « tous les joueurs sont d'accord sur une chose. S'ils mettaient un micro sous notre table, les mêmes choses sortiraient. Nous avons tous des jours et des moments où nous nous séparons les uns des autres, et le président encore le plus. Ce qui compte, ce sont les faits et non les mots.»