Real Madrid : Pérez a aussi insulté Figo et Guti

Il semble que, tous les jours, des nouvelles écoutes de Florentino Pérez soient révélées. Après celles visant Iker Casillas et Raul, puis Cristiano Ronaldo et José Mourinho, c’est au tour de Guti et Figo d’en prendre pour leur grade. Le premier, milieu de terrain du Real Madrid de 1996 à 2010, avait quitté le club un an après le retour de Florentino Pérez à la présidence.

Dans les nouveaux enregistrements dévoilés par El Confidencial, l’actuel président de la Casa Blanca désigne Guti comme étant « un âne, il est comme une chèvre, il est le pire ennemi de lui-même. Il est bien utilisé par la SER (une radio espagnole) qui voulait embaucher un crétin. C’est un crétin. Et la COPE (une autre radio), c’est pareil, il les laissera en plan, il n’ira pas. » L’autre extrait, qui date de 2006, concerne Luis Figo : « le vestiaire... C'est Figo qui baise le vestiaire. Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo était un fils de p... Comme ce garçon... Raúl. Les deux pires ont été Figo et Raul. »