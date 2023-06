L’Italie crie au scandale après la polémique contre la France à l’Euro U21, l’Arabie saoudite propose un salaire démentiel pour convaincre Bernardo Silva

L’Italie folle de rage

L’Italie est en colère ce matin ! Et clairement, il y a de quoi. Hier soir, pour l’entrée en lice de la France contre la Nazionale à l’occasion de l’Euro U21, les Bleus l’ont emporté (2-1), mais les Bleuets ont bien été aidés par une énorme erreur d’arbitrage. À la 92e minute, Castello Lukeba repousse le ballon alors qu’il est largement positionné à l’intérieur de son but. Difficile de trancher, mais comme il n’y a ni VAR ni Goal-Line, le sentiment d’être lésé est grand pour l’Italie. La Gazzetta dello Sport parle de «scandale» sur sa Une ! «Les ravages de l’Euro U21. La technologie n’est pas là, l’Italie a été volée à l’Euro U21», écrit le journal au papier rose. Pour Tuttosport, «les Azzurrini ont été volés, l’arbitrage est scandaleux» ! Pour Il Corriere dello Sport, c’est «un scandale en Europe». Le quotidien ne comprend pas «la folie de cet Euro U21». En France, L’Équipe n’en mène pas large et titre sobrement «sans VAR, à eux la victoire». Désormais, pour les Français, il faudra battre la Norvège pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

L’Arabie saoudite propose un salaire fou à Bernardo Silva

Au Portugal, on prend des nouvelles de l’avenir de Bernardo Silva ! On le sait, le joueur de Manchester City est très courtisé durant cette fenêtre estivale, le PSG est sur les rangs pour le recruter, tout comme l’Arabie saoudite et même Manchester City qui souhaite prolonger son joueur. Depuis quelques jours, l’international portugais a fait savoir qu’il n’était pas vraiment emballé pour rejoindre l’Arabie saoudite, sauf que le pays du Golfe fait le forcing ! Comme l’annonce Record sur sa Une : «Bernardo a une offre folle» ! Al-Hilal lui propose un salaire de 87 M€ par an pour le convaincre de jouer en Saudi Pro League la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2025 avec City, Bernardo Silva réfléchit après avoir remporté le triplé cette saison, mais clairement l’offre saoudienne alimente une réflexion chez lui. Au PSG, de se montrer convaincant de son côté…

À lire

Euro Espoirs 2023 : Sylvain Ripoll satisfait de l’entrée en lice des Bleuets

Bataille au sommet pour Declan Rice

Depuis quelques semaines, un international anglais voit tous les cadors de Premier League lui faire les yeux doux il est temps pour Declan Rice de quitter West Ham, son club formateur, pour passer un cap dans une grosse écurie du pays ! Et deux clubs se livrent une bataille acharnée pour recruter le milieu de terrain de 24 ans : Arsenal et Manchester City ! Comme l’écrit le Daily Star ce matin, qui fait dans le jeu de mots avec le nom du joueur et placarde «le cri de Declan Rice» ! «Guardiola va affronter Arteta à nouveau sur le mercato. Arsenal et City font une offre de 100 millions de livres, soit 116 M€, pour Declan.» Même chose en Une du Daily Mirror, mais le tabloïd va plus loin et indique que «Pep Guardiola se prépare à écraser les Gunners avec une offre de 116 M€ pour la star des Hammers.» le quotidien nous apprend également que l’autre Manchester, «United augmente son offre et se rapproche de Mason Mount». Les Red Devils vont mettre entre 70 et 75 M€ pour rafler la mise ! Affaire à suivre…