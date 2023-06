Euro Espoirs 2023 : les Bleuets s’imposent face à l’Italie et réussissent leur entrée en lice

Après une petite victoire acquise aux dépens de son homologue mexicain pour son seul match de préparation en juin, l’équipe de France Espoirs faisait son entrée en lice dans le Championnat d’Europe de sa catégorie, organisé en Roumanie. Et à Cluj ce jeudi soir, les Bleuets affrontaient l’Italie pour tenter de recoller à la Suisse, première du groupe D à la suite de son succès face à la Norvège (2-1). Une rencontre qui présentait plusieurs joueurs déjà confirmés dans leurs clubs respectifs, tels que Sandro Tonali et Pierre Kalulu (AC Milan), le capitaine tricolore Maxence Caqueret (OL) ou encore l’ancien Monégasque Pietro Pellegri (Torino).

Très rapidement dans cette rencontre, les Azzurrini, dirigés par Paolo Nicolato, proposaient de belles intentions face à des Bleuets vigilants et eux aussi, volontaires. C’est même Tonali qui allumait la première mèche dangereuse dans cette Cluj Arena, avec un coup franc tiré côte ouvert qui ne passait pas loin des buts de Lucas Chevalier (14e). Ce dernier était d’ailleurs présent devant sa ligne pour claquer le coup de casque de Giorgio Scalvini sur corner (21e). Un arrêt décisif puisque dans la foulée, Arnaud Kalimuendo réalisait une superbe madjer sur le centre signé Kalulu depuis son couloir droit (1-0, 23e). De quoi mettre les siens sur de bons rails dans un début de match plutôt équilibré.

Une fin de rencontre haletante

Mais alors qu’Amine Gouiri avait l’occasion de faire le break sur sa frappe au premier poteau, qui ne trouvait pas le cadre (28e), les Italiens profitaient de l’un de leurs points forts pour revenir au score : les coups de pied arrêtés. Sur un autre corner de Tonali, Pellegri crucifiait Chevalier d’une tête au second poteau (1-1, 36e). Juste avant la pause, Manu Koné sollicitait Marco Carnesecchi sur une frappe lointaine pour la dernière occasion de la première période (45e). Au retour des vestiaires, la sélection transalpine accélérait et faisait frissonner l’arrière-garde bleue, sans se créer d’occasions franches néanmoins. Au contraire des hommes de Sylvain Ripoll, qui excellent dans les transitions pour surprendre son adversaire.

La preuve en était l’action décisive pour les Bleuets : à la suite d’une belle passe captée par Destiny Udogie devant la surface de réparation, Bradley Barcola s’emmenait le ballon dans la zone de vérité avant de crucifier le dernier rempart adverse d’une frappe placée (2-1, 62e) et ainsi redonner l’avantage aux siens. Après avoir vu Lukeba et Chevalier s’illustrer face à Pellegri (82e), les Bleuets étaient réduits à 10 après la faute de Loïc Badé, dernier défenseur, sur Wilfried Gnonto (85e). L’occasion pour l’Italie de pousser pour égaliser, notamment avec la grosse occasion ratée de Matteo Cancellieri (88e). Dans le temps additionnel, Lukeba sauvait le ballon d’une manière très discutable sur la tête de Raoul Bellanova, qui avait dépassé la ligne (90+2e). L’arbitre, n’ayant ni la VAR ni la Goal Line Technology, n’acceptait pas l’égalisation. Pour le plus grand bonheur des Bleuets, qui imitent la Nati avant de jouer la Norvège pour le compte de la deuxième journée dans trois jours.