Droits TV : le coup de gueule de Philippe Diallo

Dans l’attente du verdict sur le paiement des 35 millions d’euros par DAZN, le football français se déchire. D’un côté, les partisans de Vincent Labrune ; de l’autre, Lens, Lyon et d’autres clubs qui contestent le choix du diffuseur. Face à la crise, Philippe Diallo, le président de la FFF, appelle au calme. « Il faut prendre conscience de la dégradation de l’image et de la crédibilité du foot pro. Chacun doit pouvoir dialoguer dans le respect de l’autre. Il n’y a pas de solution sans un rassemblement de tout le monde. Et c’est à la Fédération d’en être l’instigatrice. Elle a d’ailleurs bien l’intention d’accompagner les uns et les autres afin de trouver des solutions pour le foot pro. Dans la difficulté de dialogue qui existe désormais au sein de la LFP, la FFF doit servir de facilitateur », explique-t-il dans les colonnes du journal L’Équipe.

La suite après cette publicité

Et ajoute : « je vais inviter l’ensemble des clubs pros, la DNCG, la Ligue et CVC pour faire le point sur cette actualité brûlante, mais plus profondément pour partager une réflexion sur le modèle économique de nos clubs et sur la question de la gouvernance de notre football. Il est nécessaire d’aborder ces sujets sans tabou au vu de la gravité de la situation ». Affaire à suivre.