OM : Pablo Longoria s'active pour 3 départs

On le voit depuis quelques jours, l'Olympique de Marseille s'annonce comme l'un des grands animateurs de ce marché hivernal. Les Phocéens cherchent un attaquant (Patrick Cutrone, Willian José, Arkazdiusz Milik, Christian Kouamé) et des latéraux (Fabien Centonze, Pol Lirola) pour renforcer l'effectif d'André Villas-Boas et aller chercher une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions en fin de saison. Mais il n'y a pas que dans le sens des arrivées que les Olympiens s'activent.

La suite après cette publicité

Florian Chabrolle (22 ans), qui n'entrait pas dans les plans du technicien portugais, s'est envolé ce mardi pour l'AC Ajaccio, où il a signé jusqu'en juin 2023. Et d'autres pourraient rapidement suivre. La Provence cite Christopher Rocchia (22 ans) qui, lui non plus, n'a pas trouvé grâce aux yeux d'AVB. Guingamp et Anderlecht seraient récemment venus aux nouvelles pour lui, sans que cela n'aille plus loin. Toujours est-il qu'à quelques mois de la fin de son bail, un départ est une forte probabilité.

Des prêts souhaités

Le quotidien régional avance que Pablo Longoria travaille sur deux autres départs. En prêts cette fois. Le head of football se verrait en effet bien céder Nemanja Radonjic (24 ans) et Marley Aké (20 ans) d'ici la fin de la saison. Avec un calendrier moins chargé et l'espoir d'accueillir un attaquant supplémentaire d'ici la fin du mois, l'Espagnol a besoin de faire de la place. Les deux hommes semblent les candidats tout désignés.

C'est l'international serbe (20 sélections, 4 buts) qui paraît avoir la meilleure cote. Cet été, de nombreuses écuries s'étaient penchées sur son cas (Udinese, Parme, Sassuolo, l'Olympiakos et Cagliari ). Il y a quelques jours, ce sont West Ham et Southampton qui ont été annoncés sur ses traces. Sans oublier l'indésirable Kostas Mitroglou (32 ans) et le très cher Kevin Strootman (30 ans), ça risque encore bouger à l'OM !