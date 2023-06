West Ham : Kurt Zouma revient sur la maltraitance de ses chats

Avant de défier la Fiorentina, le 7 juin prochain, en finale de la Ligue Europa Conférence, Kurt Zouma s’est exprimé dans un long entretien accordé au Evening Standard. L’occasion pour le défenseur français de 28 ans d’afficher son ambition et sa détermination pour ce rendez-vous mais également de revenir sur une affaire qui avait, notamment, beaucoup fait parler outre-Manche. Auteur de maltraitance sur ses chats, le joueur des Hammers s’était, en effet, retrouvé sous le feu des critiques. Un geste qu’il regrette encore à l’heure actuelle.

«Ça a été une période difficile pour moi et pour ma famille. Nous avons traversé beaucoup de choses. J’ai fait une erreur, je sais – j’en ai fait une mauvaise. Je dois encore m’excuser pour ce que j’ai fait, mais la vie consiste à aller de l’avant. Ma femme et mes enfants [Zouma a trois enfants, âgés de cinq, sept et neuf ans], ma famille, tout le monde autour de moi, même au club, les gars, les fans, les gens m’ont aidé à traverser tout. Cela m’a affecté, mais ils m’ont aidé et j’ai gardé le sourire aux lèvres, parce que c’est ce que je suis». Après cette sombre période, Zouma a désormais l’opportunité de retrouver la gloire sur la scène européenne…

