Le PSG l'a très mauvaise contre l'agent de Tanguy Kouassi

Après Jean-Kevin Augustin, Dan-Axel Zagadou ou encore Kingsley Coman, c'est au tour de Tanguy Kouassi, comme nous vous le révélions en exclusivité, de quitter son club formateur, le Paris Saint-Germain, et la France, pour rejoindre le Bayern Munich. Malgré de longues et âpres négociations, Leonardo, le directeur sportif parisien, a échoué à faire signer professionnel le défenseur, qui a déjà joué au milieu de de terrain, qui a évolué à 17 reprises, dont 10 titularisations, cette saison.

Finalement, c'est en Bavière, où il va signer un contrat longue durée, plus longue que ce que lui proposait le Paris SG (trois années) et où il a été rassuré sur son temps de jeu que le grand gaillard de 18 ans (1,87 m, 83 KG) va pouvoir progresser. On se demande encore comment le club de la capitale française a pu passer à côté de l'un de ses plus beaux espoirs. Nous en apprenons un peu plus sur ce dossier dans Le Parisien en ce jeudi matin.

C'est l'ancien chauffeur de Van der Wiel

Selon le quotidien régional, le club de la capitale l'aurait très mauvaise contre un de ses représentants, présenté par d'autres comme un préparateur physique, Hakim Hamouche. « Hakim Hamouche était déjà mal vu au PSG mais ce qui s’est passé avec Kouassi est beaucoup plus grave qu’avec Antoine Bernede et Jean-Kévin Augustin car le club comptait beaucoup moins sur eux. Là, il va devenir vraiment wanted (sic) et ça risque d’être de plus en plus compliqué pour lui de traiter des dossiers avec les dirigeants à l’avenir », explique un proche du club dans le journal.

Hamouche est un ex-joueur et un ex-coach de niveau régional en Île-de-France, il est passé par le Racing puis le Paris FC, dont il a été entraîneur adjoint des moins de 19 ans puis de la réserve. Il a réussi à entrer au Paris SG parce qu'il fut un temps le chauffeur de Grégory van der Wiel et, visiblement, il a aussi réussi à s'imposer dans l'esprit des jeunes du champion de France en titre. Leonardo n'a d'ailleurs pas du tout aimé la position fermée du joueur, ce qu'il semble reprocher à l'agent en question. Les relations devraient devenir plus que glaciales...