3 joueurs du club présidé par Moussa Dembélé signent en Croatie

Il y a un peu plus d’un an, Moussa Dembélé (28 ans) a posé ses valises en Arabie saoudite, à El-Ettifaq. En parallèle, l’avant-centre tricolore, qui a porté le maillot de l’Olympique Lyonnais, est un homme et un footballeur engagé. Depuis 2019, il préside l’AS Mansa. Un club basé au Mali, son pays d’origine. Il avait d’ailleurs évoqué son engagement au micro de beIN Sports il y a quelques années. «J’essaye au maximum d’aider les jeunes qui sont là-bas. J’aide à les encadrer, à les suivre et pourquoi pas leur faire avoir une carrière professionnelle comme la mienne, ou même mieux que la mienne. Ça se passe très bien et j’espère que ça se passera encore mieux dans l’avenir.»

Et on peut dire que le travail fourni par l’AS Mansa porte ses fruits. En effet, trois joueurs issus de l’écurie malienne ont signé en faveur du NK Croatia Zmijavci. Il s’agit de Siaka Bamba (attaquant), Moussa Maiga (défenseur central) et de Mohammed Ali Sidibé (milieu de terrain). De plus, deux autres joueurs (Bekaye Diaware et Eric Sabitu) ont rejoint la Lituanie et FK Minija. Enfin, Mamadou Traoré a, lui, posé ses valises à l’Union Saint-Gilloise en Belgique. Ce qui fait un total de six joueurs qui ont filé en Europe cet été. Nul doute que Moussa Dembélé leur a donné de précieux conseils pour lancer leur carrière en Europe.