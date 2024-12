La L1 accessible à bord des avions et en croisière

Si vous prenez l’avion ou que vous embarquez pour une croisière, il vous sera bientôt possible de voir les moments chauds de chaque journée de Ligue 1. La LFP vient en effet d’annoncer un partenariat avec la société Sport 24 pour la diffusion à bord de certaines compagnies aériennes et de croisières d’un magazine de 26 minutes présentant les meilleurs moments de chaque journée.

«LFP Media est ravie d’annoncer un partenariat avec Sport 24, la chaîne dédiée aux événements sportifs en direct pour les marchés des compagnies aériennes et des croisières, détenue et exploitée par IMG. Pour la première fois, la Ligue 1 McDonald’s sera accessible aux passagers voyageant avec certaines compagnies aériennes et de croisières, à travers un magazine hebdomadaire de 26 minutes présentant les meilleurs moments de chaque journée de championnat. Cet accord, conclu pour trois saisons, a débuté lors de la saison 2024/2025. Ce programme mettra en avant les plus beaux buts, les moments forts et les faits marquants de la Ligue 1 McDonald’s, apportant l’énergie et le talent du football français à des millions de passagers à travers le monde. Il s’agit d’une étape majeure pour LFP Media dans sa stratégie de développement, reflétant son ambition d’accroître la visibilité du championnat à l’international. Ce magazine hebdomadaire est disponible auprès des compagnies partenaires de Sport 24, telles qu’Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Princess Cruises, Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruise Line, et bien d’autres. Le programme propose aux passagers un moyen captivant et divertissant de rester connectés à l’une des principales ligues de football européennes», indique le communiqué.