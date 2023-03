BL : le Bayern chute à Leverkusen et perd son fauteuil de leader

Dans le cadre de la 25e journée de Bundesliga, le Bayern Munich, deuxième derrière le Borussia Dortmund au coup d’envoi, se déplaçait sur la pelouse de Leverkusen, neuvième. À la BayArena, les hommes de Julian Nagelsmann prenaient rapidement l’avantage par l’intermédiaire de Kimmich, auteur d’une frappe déviée (0-1, 22e). Réaliste et décisif sur sa seule frappe au cours du premier acte, le club bavarois virait en tête à la pause.

Au retour des vestiaires, les locaux réagissaient. Sur penalty, Exequiel Palacios remettait les deux formations à égalité (1-1, 54e) et le match allait finalement tourner à l’avantage du Bayer. Profitant d’un second penalty, Palacios renversait les Munichois et offrait la victoire aux siens. Avec cette défaite (1-2), le Bayern Munich laisse son fauteuil de leader aux Marsupiaux. De son côté, le Bayer remonte en huitième position.

