BL : l'Union Berlin reste leader après sa victoire à Stuttgart

L'Union Berlin espérait, ce dimanche, profiter du match nul de Fribourg plus tôt dans la journée pour conforter sa première place. Si les Berlinois ont eu bien du mal à trouver la brèche contre Stuttgart, lors de la 9ème journée de Bundesliga, ils ont fini par remporter une précieuse victoire (0-1). Une rencontre loin d'être passionnante entre deux formations qui ont rencontré des difficultés à se procurer de réelles opportunités franches. A l'heure de jeu, elles combinaient ensemble un faible total de huit frappes avec quatre tentatives respectives. Les locaux ont été un poil plus dangereux et réalistes, cadrant trois tirs. Il faut noter la tête manquée par Serhou Guirassy (34e) en première période, ce qui a été, pendant longtemps, la plus grosse occasion du match. La lumière est finalement venue de Paul Jaeckel qui a ouvert le score de la tête sur un corner magnifiquement tiré par Gieselmann (77e). Le Rennais, prêté à Stuttgart, Guirassy a par ailleurs été expulsé en fin de rencontre après un deuxième carton jaune pour un mauvais tacle en retard (82e).

Au classement, l'Union conforte son avance sur Fribourg, en tête du championnat avec 20 points, tandis que Stuttgart reste 17eme devant Bochum. Le weekend prochain, le leader de la Bundesliga affrontera Dortmund à la maison, alors que les Roten défieront Bochum.