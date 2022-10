BL : Fribourg doit se contenter du nul contre le Hertha

Le Hertha Berlin accueillait, à l'Olympiastadion ce dimanche après-midi, la belle surprise de ce début de saison en Allemagne, le SC Fribourg qui espérait s'emparer du trône de leader, lors de cette 9ème journée de Bundesliga. Les deux formations se sont neutralisées (2-2), au cours d'une rencontre disputée sans réelle domination. Pourtant la rencontre avait bien débuté pour les hommes de Christian Streich qui ont ouvert le score dans le sillage de Daniel-Kofi Kyereh sur un service du Ritsu Doan (22e). Déterminé à faire un bon résultat, le Hertha est parvenu à égaliser sur un penalty transformé par Dodi Lukebakio (34e) après une main de Günter. Les deux équipes se sont quittées à la pause dos à dos, avec six frappes tentées de part et d'autres. En seconde période, la Alte Dame a imposé un gros pressing sur le bloc de Fribourg et la recette a porté ses fruits : Suat Serdar a donné l'avantage pour les locaux (61e), avant que Fribourg ne remette les compteurs à zéro grâce à une réalisation de Kevin Schade (78e), entré en jeu plus tôt dans la rencontre, qui a profité d'une grosse erreur de main du jeune portier danois Oliver Christensen.

Au classement, les Breisgau prennent la tête du championnat et mettent la pression sur l'Union Berlin, qui affronte Stuttgart ce soir. Les Berlinois prennent un point important mais se maintiennent néanmoins à la 14ème position à égalité de points avec le Bayer Leverkusen. Le weekend prochain, Fribourg ira à l'Allianz Arena pour y affronter l'ogre bavarois du Bayern, tandis que le Hertha défiera le RB Leipzig en Saxe.